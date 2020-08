Paweł Kukiz nie ukrywa, że PSL nie konsultowało z nim poparcia dla projektu podwyżek. W programie „Tłit” stwierdził, że czeka go rozmowa z Kosiniakiem-Kamyszem o ostatnich wydarzeniach. – Jeżeli przestaje się rozmawiać, to dochodzi albo do jakiegoś konfliktu, albo do rozwodu – powiedział, dodając, że współpraca z Konfederacją nie wchodzi w grę.