Trump oferował bajeczne sumy, ale firma odmówiła. Teraz 225 mln szczepionek trafi do UE

Na firmę CureVac „polował” Donald Trump, by odkupić od niej wyłącznie dla USA szczepionkę na koronawirusa. Właściciel odmówił, a do gry – choć z opóźnieniem – wkroczyła Komisja Europejska. W czwartek przekazano, że do krajów UE trafi 225 mln dawek szczepionki, gdy tylko będzie pewne, że jest bezpieczna.