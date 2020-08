Opinia prof. Uniwersytetu Warszawskiego Marka Łazińskiego o negatywnym nacechowaniu słowa „Murzyn” i rekomendacja, by go nie stosować, wywołały liczne komentarze. Prezydium Rady Języka Polskiego wydało oświadczenie w tej sprawie, w którym podkreślono, że nie jest to oficjalne stanowisko, a Rada nie ma mocy, by zakazywać używania jakiegokolwiek słowa.