Jedną z najpopularniejszych powieści Agathy Christie jest ta wydana w oryginalnym tytule „Ten Little Niggers”. Tłumaczenie książki było różne, zależnie od państwa publikującego pozycję, ale we Francji do dzisiaj funkcjonowało w brzmieniu „Dziesięciu małych Murzynków”. To wkrótce się zmieni, co potwierdził krewny pisarki.