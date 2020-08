W sobotę po południu, doszło do awarii rury przesyłowej do oczyszczalni ścieków Czajka, o czym poinformował sam prezydent Warszawy. Sytuację tę komentował na antenie Polsat News wiceprzewodniczący Lewicy. Krzysztof Gawkowski stwierdził, że „Rafał Trzaskowski jest odpowiedzialny za to, że kolejny raz w ciągu roku wpuszczane są fekalia do Wisły”.