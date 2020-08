W sobotę 29 sierpnia doszło do awarii układu przesyłowego oczyszczalni „Czajka” w Warszawie. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca na zorganizowanej dzień później konferencji prasowej stwierdził, że jeżeli doszło do rozszczelnienia osnowy tunelu „Czajki” to „rurociąg jest do wyrzucenia”.