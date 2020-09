Materiał pornograficzny na profilu Niesiołowskiego. „Nie mam pojęcia co to”

Stefan Niesiołowski najwyraźniej padł ofiarą ataku hakerskiego. Na profilu byłego posła pojawiły się treści pornograficzne, co zaskoczyło samego zainteresowanego. – Nie mam pojęcia co to – komentował w rozmowie z tvp.info.