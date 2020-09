Komisja Europejska chce, aby państwa UE określiły wspólne kryteria i progi dla wprowadzania decyzji o ograniczeniach podróży związanych z występowaniem koronawirusa w poszczególnych krajach członkowskich. Mają być one koordynowane na szczeblu unijnym, chce też ujednolicenia "kolorystyki" – chodzi o to, by konkretne obszary z największą liczbą przypadków koronawirusa miały np. kolor czerwony.