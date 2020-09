Do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia trafił akt oskarżenia przeciwko aktywiście LGBT Dawidowi Winiarskiemu. Według prokuratury, 8 czerwca 2019 roku, dopuścił się on zniszczenia mienia, malując na masce auta Fundacji Pro-Prawo do Życia napis: „stop bzdurom”. Z nagrania monitoringu, do którego dotarł „Wprost” wynika, że śledczy mogli się pomylić. Kamery zarejestrowały bowiem kogo innego. Chodzi o Michała Sz., ps. Margot, i jego partnerkę Zuzannę Madej. Warto dodać, że Margot, ma już prokuratorskie zarzuty za atak na inną furgonetkę.