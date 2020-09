We wtorek PiS przedstawił główne założenia ustawy regulującej ochronę zwierząt w Polsce. Jednym z punktów jest zakaz hodowli zwierząt futerkowych, której to zwolennikiem od lat jest ojciec Tadeusz Rydzyk. To właśnie toruński redemptorysta stał się głównym bohaterem utarczki słownej między przedstawicielami PiS i Lewicy.