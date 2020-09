Wtorkowy lot z Calgary do Toronto został anulowany po tym, jak na pokładzie samolotu doszło do awantury. Pasażerowie podróżujący w towarzystwie dzieci pokłócili się z członkami personelu pokładowego, którzy domagali się egzekwowania przepisów. Zdaniem rodziców stewardessy nalegały, by 19-miesięczne dziecko przez cały lot miało założoną maseczkę.