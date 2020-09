Brak wsparcia opozycji i własnego ministra to dopiero początek problemów PiS na drodze do poprawy doli zwierząt hodowlanych i domowych. – Jak mamy wytłumaczyć elektoratowi na wsi, że z dnia na dzień powinno się przestać trzymać psa na łańcuchu? Przecież duża część gospodarstw jest nieogrodzona i taki pies, latami trzymany krótko, mógłby być zagrożeniem dla otoczenia – mówi „Wprost” źródło zbliżone do Pałacu Prezydenckiego. Co dalej z ustawą o zakazie hodowli zwierząt futerkowych? Choć prezes PiS tak zachwalał jej założenia, przeciwników przybywa. Jakie stanowisko zajmie prezydent?