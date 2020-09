Co doprowadziło do zawieszenia rozmów o współpracy w Zjednoczonej Prawicy, a finalnie zaważyło o rozpadzie koalicji? Zanim zaostrzył się spór dotyczący ustaw: o ochronie zwierząt i bezkarności urzędników w walce z koronawirusem, doszło do ostrej wymiany zdań między premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Czy pokłosiem awantury w koalicji mogą być wcześniejsze wybory? „Wprost” zapytał o to polityków Zjednoczonej Prawicy.