Weekendowe nowości na platformach HBO i Netflix. Co warto obejrzeć?

Netflix i HBO mają w ofercie różnorodne propozycje na weekend. We wrześniu pojawiła się na platformach streamingowych masa nowości – niektóre z nich premierę mają właśnie w dniach 19-20. Sprawdźcie, co warto dziś obejrzeć. Przygotowaliśmy dla was listę.