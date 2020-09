– Uspokójcie się. Cały świat, Europa, na pewno Polska, wszystko jest na ruchomych piaskach. Warto skupić się na tym, co będzie miało znaczenie dla Polski – powiedział Donald Tusk na antenie TVN24 radząc politykom Zjednoczonej Prawicy. Oprócz komentarza do konfliktu w rządzącej koalicji, były premier zwrócił się do opozycji i skomentował sprawę Sławomira Nowaka.