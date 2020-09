We wtorek późnym wieczorem polscy aktywiści wyświetlili na fasadzie budynku Komisji Europejskiej tęczową iluminację przypominającą polską flagę. To część kampanii, która ma zachęcić europejskich urzędników do podjęcia zdecydowanych działań wobec polskich władz, które zdaniem aktywistów prowadzą homofobiczną politykę.