Tytuł inżyniera zdobyty! Pierwszy ważny krok na ścieżce kariery zrobiony! Tylko co dalej? Kontynuować studia? A może lepiej zapomnieć na chwilę o magisterce i skupić się na zdobywaniu doświadczenia zawodowego? Jeśli tak, to w Polsce czy za granicą? Możliwości jest sporo. W poniższym artykule nie dajemy jednego rozwiązania, ale prezentujemy istotne wskazówki, które pomogą młodemu inżynierowi podjąć właściwe decyzje i przygotować się do stawienia czoła wyzwaniom na drodze do sukcesu.