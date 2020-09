Mierzeja Wiślana może być przekopana. Ale jest ryzyko, że zagrozi to przyrodzie i zwierzętom

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej. Można ją przekopać – stwierdziła – ale jest to ryzykowne dla przyrody i zwierząt. GDOŚ poinformowała również wykonawców, co mają zrobić, by ryzyko zminimalizować.