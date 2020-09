– Pan prezes nie potrzebuje konsultować takich spraw z panem prezydentem. I tutaj mogę tylko odesłać do Konstytucji – stwierdził Krzysztof Sobolewski pytany na antenie Radia Plus, czy Jarosław Kaczyński konsultował z prezydentem swoje wejście do rządu. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS mówił też o planach Zjednoczonej Prawicy na jesień i recenzował działania opozycji.