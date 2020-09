Konfederacja przyjmowała korzyści majątkowe o charakterze niepieniężnym, które znacząco przekroczyły dopuszczalny 1 proc. przychodu jej komitetu wyborczego. Choć sprawa budzi wiele wątpliwości, Państwowa Komisja Wyborcza się nimi... nie zajęła. A do końca września Komisja ma ocenić kolejne, roczne sprawozdanie finansowe partii. Zważywszy na informacje, do których dotarliśmy, może ono jednak zostać odrzucone. To oznaczałoby dla Konfederacji utratę 6,8 mln zł rocznie z subwencji.