Politycy PO Tomasz Grodzki i Bartosz Arłukowicz zaapelowali do premiera i rządzących, by „wynurzyli się z Nowogrodzkiej”. Alarmowali, że w Polsce bite są kolejne rekordy nowych zakażeń i mamy do czynienia z drugą falą koronawirusa, gdy rząd zajmuje się sobą, a nie zdrowiem Polek i Polaków.