Komisja Europejska zaproponowała nowy pakt migracyjny, dopiero trwają pierwsze rozmowy na jego temat. To nie przeszkodziło prezydentowi Andrzejowi Dudzie, by zabrać w tej sprawie głos. Choć to dopiero propozycje, prezydent już przestrzega przed „więzieniem” ludzi w Polsce. – Ja się na to nigdy nie zgodzę – grzmiał w TVP.