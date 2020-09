Po naszym artykule o niejasnościach związanych z ubiegłorocznym sprawozdaniem finansowym Konfederacji, partia wydała oświadczenie. Z wyjaśnienia wynika, że baner, który zakwestionowała Państwowa Komisja Wyborcza, odrzucając sprawozdanie partii, został opłacony przez komitet startujący w wyborach do Sejmu i Senatu. Tylko ze złym wzorem. Z dokumentów, do których dotarł „Wprost”, wynika, że przed sądem obecny skarbnik partii, Michał Wawer, tłumaczył się inaczej. Mówił, że baner w ogóle nie należy do KW Konfederacji.