Grzegorz Puda ma być nowym ministrem rolnictwa. Jeszcze oficjalnie nie odebrał teki ministra, a już zdążył wywołać spore zamieszanie. Powód? Głosował za tzw. piątką dla zwierząt, co oburzyło rolników krytykujących proponowane przez PiS zmiany w ustawie. Planowana nominacja nie podoba się szczególnie PSL. – To policzek wymierzony w Polską wieś – grzmi w rozmowie z „Wprost” Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ludowców. Co na to Grzegorz Puda? Odpowiada na zarzuty i wyjaśnia, dlaczego poparł „piątkę dla zwierząt”.