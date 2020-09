Grzegorz Puda został nowym ministrem rolnictwa. Nim premier oficjalnie przedstawił go jako nowego szefa resortu, zdążył wywołać spore zamieszanie. Powód? Głosował za tzw. piątką dla zwierząt, co oburzyło rolników krytykujących proponowane przez PiS zmiany w ustawie. Nominacja nie podoba się szczególnie PSL. – To policzek wymierzony w Polską wieś – grzmi w rozmowie z „Wprost” Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ludowców. Co na to Grzegorz Puda? Odpowiada na zarzuty i wyjaśnia, dlaczego poparł kontrowersyjny pomysł PiS. Oberwało się hodowcom zwierząt futerkowych.