– Góral będzie musiał namiot cyrkowy na hali ustawić, jak chmura będzie zza góry wychodziła to barany napychać do namiotu, tak tam w tej ustawie jest napisane – stwierdził ustępujący minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówiąc o „piątce dla zwierząt”. Na antenie Polsat News odniósł się również do swojego następcy.