W wyborach prezydenckich poniósł dotkliwą porażkę, uzyskując zaledwie 2,22 proc. głosów w pierwszej turze. Na wiele tygodni zniknął z krajowej polityki, by nabrać dystansu i odpocząć. W rozmowie z „Wprost” Robert Biedroń opowiada o tym, co działo się z nim przez ostatnie miesiące. Odnosi się też do nominacji nowego ministra edukacji, Przemysława Czarnka i mówi, co zrobiłby będąc na miejscu prezydenta Andrzeja Dudy. Po raz pierwszy Biedroń zabiera też głos w sprawie odejścia posłanki Wiosny, Hanny Gill-Piątek do ruchu Szymona Hołowni.