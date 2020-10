Posłowie Konfederacji całą środę „dokazywali” migając się od noszenia maseczek, ale po południu zamieniło się to w kuriozum. Bosak „udawał”, że zakłada maseczkę, by włączano mu mikrofon. Braun nie chciał zejść z mównicy, a aby go odizolować od jednej z posłanek... wkroczył poseł KO. Nie obyło się bez próśb i gróźb. W takich warunkach toczyła się debata o projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.