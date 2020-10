Viola Kołakowska szokuje ws. koronawirusa. „To samo działo się, kiedy wywozili ludzi do Auschwitz”

Viola Kołakowska znów szokuje antypandemicznymi poglądami. Aktorka, modelka i celebrytka znana z antycovidowego podejścia, tym razem porównuje sytuację w kraju do tego, co działo się w czasach II wojny światowej, gdy ludzi deportowano do Auschwitz. – Nie będę nosić maseczki – deklaruje.