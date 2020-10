Od soboty Polska jest żółtą strefą, przez co obowiązuje nas zasłanianie ust i nosa również na świeżym powietrzu. Do tego przepisu nie zastosował się Lech Wałęsa, co szybko wypomnieli mu internauci. Były prezydent pozował do wspólnego zdjęcia z uczestnikami mszy świętej, którzy również nie założyli maseczki lub przyłbicy.