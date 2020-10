Kaczyński o naciskach ze strony UE: Mamy do czynienia z próbą odebrania nam suwerenności

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” ocenił, do czego jego zdaniem prowadzą działania urzędników i polityków Unii Europejskiej. – Jesteśmy po dobrej stronie historii. To ci, którzy chcą nam odebrać suwerenność, narzucić jakieś swoje widzimisię, są na drodze do upadku – powiedział prezes PiS.