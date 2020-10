„A myślałem, że mnie już niczym nie zaskoczy” – napisał na Twitterze były szef Rady Europejskiej Donald Tusk. To komentarz do głośnego wywiadu, jakiego „Gazecie Polskiej” udzielił wicepremier Jarosław Kaczyński. W rozmowie z gazetą skrytykował on działania UE w stosunku do Polski i zagroził zawetowaniem unijnego budżetu.