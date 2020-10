„Na co komu dziś” to jeden z największych przebojów Lady Pank. Piosenka jest od lat grana w stacjach radiowych i jak do tej pory nie wzbudzała większych kontrowersji. Jeden ze słuchaczy zwrócił jednak uwagę na tekst, który jego zdaniem może promować pedofilię. „Co zrobić, by w przestrzeni publicznej mniej było zachęty, a więcej świadomości?” – dopytywał.