Wstrząsające nagranie ze szpitala w Elblągu. Pacjent do koronasceptyków: Przestańcie mordować

Mężczyzna na nagraniu, które zdobyło dużą popularność w mediach społecznościowych, zaapelował do internautów, aby nosili maseczki i nie zapominali o dezynfekcji rąk. – To się dzieje naprawdę. To nie jest jakaś rządowa propaganda – powiedział pan Andrzej o epidemii koronawirusa.