W czwartek Roman Giertych stracił przytomność podczas przeszukania jego domu przez funkcjonariuszy CBA. – Za to, że on wylądował w szpitalu i być może w tej chwili zagrożone jest jego życie, funkcjonariusze CBA ponoszą całkowitą odpowiedzialność – tak do sprawy odniósł się mecenas Jacek Dubois. Stwierdził, że były wicepremier dostawał wcześniej informacje, że „służby szukają na niego haka”.