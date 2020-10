We wrześniu jeden z dwóch pitbulli należących do mieszkanki miasta, zagryzł 12-latka w Przemyślu. Biegła behawiorystka uważa, że należy uśpić obydwa psy, bo są niebezpieczne. Innego zdania jest ich właścicielka. We wpisie w mediach społecznościowych przekonuje, że suczka powinna zostać bohaterką.