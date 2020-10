Do grona osób zakażonych koronawirusem dołączyła Maja Ostaszewska. Aktorka w mediach społecznościowych opowiedziała o przebiegu choroby oraz zaapelowała do fanów o stosowanie się do zaleceń. „Dziś to nie jest kwestia tego w co wierzymy, dziś to kwestia empatii” – podkreśliła.