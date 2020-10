Morawiecki apeluje o pomoc do Grodzkiego. „W duchu odpowiedzialności za kraj”

„Dziś wszyscy musimy zjednoczyć się, by wygrać z koronawirusem” – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. W nagraniu zaapelował do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o szybkie procedowanie ustawy covidowej. We wtorek głosami opozycji, przy nieobecności części posłów PiS-u, odroczono posiedzenie Sejmu o jeden dzień.