Ostatnio dwa kościoły w Kraśniku odmówiły pogrzebu zmarłego na koronawirusa. Jak się okazuje, również zakłady pogrzebowe odmawiają chowania zmarłych na COVID-19. Choć mają do tego prawo, dla rodzin zmarłych to ogromny cios i trauma, z jaką muszą żyć.– Żalą się, że przez epidemię, muszą chować bliskiego jak bezdomnego. Co gorsza, często nie mają pewności, kogo pochowali – mówi w rozmowie z „Wprost” Adam Ragiel, balsamista, założyciel Polskiego Centrum Szkolnictwa Funeralnego.