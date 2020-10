Kilka dni temu dotarły do nas informacje, że szukają chętnych. Ci się nie pojawili, więc zaczęto wyznaczać ludzi. Równolegle grozi się strażakom, że jeśli nie przyjmą „oferty” pracy w szpitalu polowym na Stadionie Narodowym, mogą mieć problemy. Analizowane mają być m.in. zgody na ich dodatkowe zarobkowanie – słyszę do strażaka PSP z ponad 10-letnim stażem. „Wolontariuszom” komendant główny PSP miał obiecać też awanse, podwyżki i dostęp do szkół, byle tylko zechcieli jechać na misję do szpitala tymczasowego organizowanego przez rząd.