Sprzyjające Moskwie reżimy w krajach postsowieckich się chwieją albo po prostu nie chcą już ślepo wypełniać poleceń Kremla. Rosja znalazła się blisko punktu, który doprowadził kiedyś do rozpadu ZSRR. Jedyne co ją jeszcze ratuje, to paniczny strach Zachodu przed angażowaniem się w krajach, które Moskwa jednostronnie uznała za swoją wyłączną strefę wpływów.