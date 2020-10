Bolesław Piecha, wiceszef Komisji Zdrowia, oznajmił w TVN24, że podjął starania, aby "dodefiniować, co jest wadą letalną". To reakcja posła PiS na pytania o wyrok TK w sprawie aborcji. Jak deklarował: - Tak, to jest dramat kobiet, my to dostrzegamy. Ja wcale się tak mocno nie cieszę i nie triumfuję, że ta przesłanka eugeniczna została totalnie zniesiona.​