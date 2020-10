Niedzielne demonstracje po orzeczeniu wydanym przez Trybunał Konstytucyjny przeniosły się do kościołów. W kilku miejscach kultu doszło do zakłócenia trwających tam nabożeństw, co na antenie Polskiego Radia skomentował Krzysztof Sobolewski. – Sprofanowano świątynie, to jest rzecz niedopuszczalna – stwierdził szef komitetu wykonawczego PiS.