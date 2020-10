„Dwoje moich dzieci to dzieci szczególnej troski”. Agnieszka Chylińska w szczerym wyznaniu

– Jest taki moment, w którym robi się ciemno przed oczami i mnie się zrobiło ciemno przed oczami, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło – powiedziała Agnieszka Chylińska. Wokalistka odniosła się do decyzji TK ws. aborcji eugenicznej.