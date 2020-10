– Teraz, kiedy rozmawiamy trwa dosłownie oblężenie kościoła na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Co chcecie zrobić, kiedy wtargniecie do tego kościoła? Chcecie go spalić, chcecie go zburzyć? Dokładnie to, co robiło Państwo Islamskie, ISIS – powiedział o strajku kobiet wiceszef MON na antenie TVN24.