Marcin Horała w wywiadzie dla Onetu odniósł się do protestów kobiet, które nie zgadzają się z decyzją TK ws. tzw. aborcji eugenicznej. – Jeżeli efektem tych protestów jest profanowanie świątyń, profanowanie pomników Ronalda Reagana, czy Jana Pawła II, to o czym my tu mówimy? – pytał polityk PiS.