Bójki, wulgaryzmy, przelatujące nad głowami butelki i petardy. Do tego narodowcy strzegący wejścia do kościoła i policja, która starała się nie prowokować wzburzonego tłumu – tak w skrócie wyglądał poniedziałkowy protest kobiet na placu Trzech Krzyży. Można było odnieść wrażenie, że chodziło w nim głównie o to, żeby dopaść przeciwnika i pobić go do nieprzytomności. Ewentualnie opluć, popsikać gazem łzawiącym lub chociaż wykrzyczeć mu w twarz życzenie śmierci. Zapomniano o meritum.