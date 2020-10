Protesty po decyzji Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji ogarnęły cały kraj. Nie umknęły uwadze Marcina Najmana, który po telewizyjnych doniesieniach o „oblężeniu” Jasnej Góry, udał się do Częstochowy, by bronić klasztoru. Tam czekało go jednak spore zaskoczenie, nie było mu bowiem dane wykazać się męstwem.