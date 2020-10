Atak na dziennikarki „Gazety Wyborczej” we Wrocławiu. Brejza interweniuje u Kaczyńskiego

Podczas środowych protestów we Wrocławiu grupa mężczyzn zaatakował dziennikarki „Gazety Wyborczej” relacjonujące protesty. „W związku z pobiciem jednej z kobiet we Wrocławiu wystąpiłem do J. Kaczyńskiego z interwencją dotyczącą »efektów« jego wczorajszego apelu” – napisał senator KO Krzysztof Brejza interweniując u wicepremiera.