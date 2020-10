Sofia Coppola. Za to kocha ją Hollywood

Sofia Coppola znów zwarła szyki z Billem Murrayem. Jej zrealizowane dla Apple TV „Na lodzie” to bezpretensjonalna, lekka komedia. Reżyserka należy do tych twórców, którzy w kinie zawsze mówią swoim głosem. I za to kocha ich dzisiejszy Hollywood.